الخرطوم 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسقال ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في السودان إيدي رو: إن انعدام الأمن الغذائي في السودان أمر مثير للقلق، حيث تشهد البلاد أكبر عدد من الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي في التاريخ الحديث.وأوضح في حديث نشر اليوم، أنه وفقًا لتقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي، فإن السودان من بين بؤر الجوع الساخنة التي تثير قلقًا شديدًا للغاية، حيث يواجه ما يقدر بنحو ثلث السكان انعدام الأمن الغذائي، السودان هو أيضا من بين 48 دولة تعد الأكثر تضررًا من أزمة الغذاء العالمية وفقًا لصندوق النقد الدولي (IMF).وبين أن جميع الأسر تنفق ما لا يقل عن ثلثي نفقاتها على الغذاء وحده، تاركة القليل المتبقي لتغطية الاحتياجات الأساسية الأخرى، بما في ذلك التعليم لأطفالها.وأشار إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بأكثر من 140%، ما اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى خفض حصص الإعاشة لجميع اللاجئين والنازحين داخليًا في جميع أنحاء البلاد إلى النصف العام الماضي، وخفض تمويل الأنشطة التغذوية وتمنع سوء التغذية الحاد المعتدل للنساء الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن الخامسة تُمَوَّل بنسبة 50 في المئة بسبب شح التمويل.// انتهى //17:37ت م0180