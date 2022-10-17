اقتصادي / نائب وزيرة الخزانة الأمريكية يلتقي بوزير الدولة للشؤون المالية بدولة الإمارات
الاثنين 1444/3/21 هـ الموافق 2022/10/17 م واس
واشنطن 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واس
التقى نائب وزيرة الخزانة الأمريكية والي أديمو، بمعالي وزير الدولة للشؤون المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن هادي الحسيني، وكبار المسؤولين في المصرف المركزي الإماراتي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي.
وناقش الجانبان اتجاهات الاقتصاد الكلي العالمي، والدعم المالي للدول الأفريقية، باللإضافة إلى بحث أهمية التعاون الثنائي المستمر بشأن قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
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17:37ت م
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