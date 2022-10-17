واشنطن 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسالتقى نائب وزيرة الخزانة الأمريكية والي أديمو، بمعالي وزير الدولة للشؤون المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن هادي الحسيني، وكبار المسؤولين في المصرف المركزي الإماراتي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي.وناقش الجانبان اتجاهات الاقتصاد الكلي العالمي، والدعم المالي للدول الأفريقية، باللإضافة إلى بحث أهمية التعاون الثنائي المستمر بشأن قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.// انتهى //17:37ت م0181