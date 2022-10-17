باماكو 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسأعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي" مينوسما" أن جنديين من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قتلا وأصيب أربعة بجروح خطيرة عندما اصطدمت عربتهم بعبوة ناسفة بدائية الصنع في شمال مالي اليوم.وقالت البعثة: إن جنود حفظ السلام كانوا في دورية للتفتيش عن ألغام في بلدة تيساليت الشمالية بمنطقة كيدال عندما وقع الحادث.ويشن مسلحون -بعضهم على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش- تمردا في شمال مالي منذ عشر سنوات.// انتهى //17:37ت م0182