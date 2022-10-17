جدة 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسنظمت أمانة محافظة جدة أمس، معرضًا توعويًا بمشاركة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، ضمن برامج الأمانة ومبادراتها التوعوية بما يُعزز من نشر الوعي في المجتمع .وبيّن المدير العام لخدمة المجتمع ماجد السلمي أن المعرض يهدف لتفعيل الشراكة المجتمعية مع القطاع غير الربحي بالتعاون مع اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم من خلال معرض توعوي للتعريف بالجمعية وأهداف اللجنة ونشاطاتها، بجانب التوعية بأهمية رعاية السجناء وأسرهم ودور المجتمع تجاههم .وأضاف السلمي أن ذلك يأتي ضمن برامج أمانة جدة للبرامج المجتمعية، حيث تسعى من خلالها إلى تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع كافة لدعم أنشطتها وأهدافها في شتى المجالات .// انتهى //17:52ت م0184