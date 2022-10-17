برلين 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في العاصمة الألمانية برلين اليوم، بالمدير التنفيذي لمؤسسة بيرغهوف الألمانية أندرو جيلمور وعدد من مسؤولي المؤسسة، بحضور القائم بأعمال سفارة المملكة لدى جمهورية ألمانيا بالإنابة محمد الدواس.وقدم الدكتور الربيعة نبذة عن الجهود الإنسانية والإغاثية التي تبذلها المملكة العربية السعودية من خلال المركز حول العالم، متطرقًا على وجه الخصوص لدور المركز الحيوي في اليمن.وبُحِث خلال اللقاء الوضع الإنساني في الدول ذات الاحتياج والجهود الإغاثية والإنسانية المبذولة لرفع المعاناة عن الفئات الأكثر تضررًا.وأبدى أندرو جيلمور إعجابه بأعمال المركز الإنسانية والإغاثية في مختلف دول العالم التي أسهمت بالتخفيف من معاناة المحتاجين والمتضررين وتحسين وضعهم المعيشي.// انتهى //17:52ت م0185