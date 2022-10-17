الرياض 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسالتقى معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس بمكتبه في مقر الهيئة بمدينة الرياض اليوم، بمعالي النائب العام لجمهورية روسيا الاتحادية إيغور كراسنوف والوفد المرافق له.وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون.واطّلع معالي النائب العام لجمهورية روسيا الاتحادية على أهم الإجراءات التي تقوم بها الهيئة في مجال تعزيز النزاهة وإشاعة الشفافية ومكافحة الفساد، كما استمع معاليه إلى تجربة جمهورية روسيا الاتحادية في ذات المجال.// انتهى //18:37ت م0196