الرياض 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واساختُتمت أمس بطولة المملكة المفتوحة للقوة البدنية (الباورليفتنق) بعد تنافس قوي وحضور جماهيري جيد، بمشاركة 45 لاعبة، ومشاركة 65 لاعبا.ونُقلت البطولة -التي حضرها 500 متفرج- عبر حساب اللجنة الرسمي، إذ تجاوز عدد المشاهدات 3 آلاف مشاهدة، فيما بلغ عدد المسجلين بالبطولة 520 لاعباً من 16 دولة، نسبة الرجال منهم 74.4%، في حين بلغت نسبة النساء 25.6% ، تحت إدارة حكام دوليين معتمدين من قبل الاتحاد الدولي والآسيوي للباورليفتنق من دولة الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان وروسيا وتحت رقابة اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات.وقدم رئيس اللجنة السعودية لرياضات القوة أحمد بن عبدالرحمن الغامدي شكره لجميع المشاركين، مؤكداً أن نجاح البطولة تنظيميا وتنافسيا يحفز إلى بذل المزيد من الجهد، بهدف إسعاد جميع محبي رياضة القوة البدنية (الباورليفتنق)، عادّاً البطولة خطوة مهمة لتعزيز نشر رياضات القوة بالمملكة، ونقطة استعداد للمشاركات الدولية بعد انضمام اللجنة السعودية لرياضات القوة لعضوية الاتحاد الدولي والآسيوي للباورليفتنق في الربع الثاني من السنة الميلادية.// انتهى //18:37ت م0197