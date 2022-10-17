نواكشوط 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسالتقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم، بوكيلة وزارة الشؤون الخارجية الأمريكية المكلفة بالشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، التي تزور موريتانيا حاليًا.وتطرق اللقاء لعلاقات التعاون الثنائي وسبل الدفع بها نحو آفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين، إضافة إلى استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:57ت م0198