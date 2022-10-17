طرابلس 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسالتقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اليوم، بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.وقال المتحدث باسم مجلس النواب في بيان: إن اللقاء تناول بحث الأوضاع في ليبيا بشكل عام وسُبل الوصول إلى إنهاء الأزمة الراهنة والوصول إلى إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.// انتهى //18:57ت م0199