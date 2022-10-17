سياسي / رئيس مجلس النواب الليبي يلتقي بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة
الاثنين 1444/3/21 هـ الموافق 2022/10/17 م واس
طرابلس 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واس
التقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اليوم، بالممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب في بيان: إن اللقاء تناول بحث الأوضاع في ليبيا بشكل عام وسُبل الوصول إلى إنهاء الأزمة الراهنة والوصول إلى إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.
// انتهى //
18:57ت م
0199