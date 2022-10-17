جدة 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسحقق معهد البنك الإسلامي للتنمية جائزة "أفضل شركة بحثية إسلامية" عبر استطلاع مقدمي الخدمات لدى صحيفة أخبار التمويل الإسلامي IFN لعام 2022م.وأوضح المدير العام لمعهد البنك الإسلامي للتنمية بالإنابة الدكتور سامي السويلم أن فوز المعهد بهذه الجائزة للسنة الثالثة على التوالي يأتي ليؤكد تميزه بين قادة الفكر المبدعين في ميدان هذه الصناعة، مشيرًا إلى أن هذه الجائزة تعد اعترافًا وتقديرًا للعمل الجاد والمبتكر من أجل التنمية المستدامة.وكانت جائزة IFN التي نالها المعهد في عام 2021م قد أشادت بنهجه المبتكر في إيجاد الحلول المعرفية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، في حين أكدت الجائزة في عام 2020م إبراز قيادة المعهد الفكرية والديناميكية في خضم جائحة كوفيد-19.يذكر أن استطلاع صحيفة IFN السنوي لمقدمي الخدمات الذي أكمل عامه السابع عشر يصوت في على الجوائز الفاعلون في الصناعة المالية الإسلامية العالمية وقراء صحيفة IFN تقديراً لإسهامات أفضل المؤثرين الرائدين في هذه الصناعة.// انتهى //18:58ت م0200