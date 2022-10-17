القاهرة 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، اليوم بمقر السفارة معالي المدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان.واستٌعرِضت خلال اللقاء جهود ومنجزات المعهد ومبادراته للتطوير، بما في ذلك تطوير الشراكات بين المعهد والجهات الدولية المرموقة، ومن بينها جمهورية مصر العربية من خلال توقيع المعهد مذكرة تفاهم قانونية مع مجلس الدولة المصري تستهدف دعم التعاون بين الجانبين في إطار العلاقات بين البلدين الشقيقين.// انتهى //19:07ت م0201