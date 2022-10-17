جيزان 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسشارك المركز الوطني للنخيل والتمور في المعرض الذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بجازان بالتعاون الفني مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الـFAO، بمناسبة احتفائه بيوم الغذاء العالمي الثاني والأربعين، وذلك بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان.وتعرف زوار الركن الخاص على أهداف المركز في خلق منظومة متكاملة من الخدمات لتحقيق الكفاءة الإنتاجية و زيادة معدل استهلاك التمور السعودية محليًا و عالميًا، وسعي المركز لأن يكون مركزًا أساسيًا لتطوير واستدامة قطاع النخيل والتمور السعودية لتكون تمور المملكة الخيار الأول على المستوى العالمي.كما قدم مختصون بالمركز تعريفًا بمنظومة الخدمات المتكاملة التي يقدمها المركز للمزارعين في المجالات الزراعية والتسويقية والمعرفية وتبنّي التقنيات الحديثة لتحقيق الكفاءة الإنتاجية وزيادة معدل استهلاك التمور السعودية، وذلك عبر العديد من المبادرات والمنصات الرقمية المتخصصة التي أطلقها لخدمة المستفيدين في قطاع النخيل والتمور.وطالع الزوار عروضًا عن أهداف المركز الوطني للنخيل والتمور، ومنها رفع قيمة صادرات المملكة من التمور، ورفع جودة قطاع التمور في المملكة، ورفع معدل استهلاك التمور ومنتجاتها التحويلية محليًا وعالمياً، وكذلك المحافظة على الموارد الطبيعية بداخل القطاع، إلى جانب التعريف بأبرز المبادرات التي يقدمها ومنها دعم مزارعي النخيل وتحفيز صادرات التمور، وتحفيز الاستهلاك المحلي للتمور، والتغذية الصحية في المدارس والجامعات، والمشاركة في الأسواق والمهرجانات والفعاليات ، وكذلك توفير الدراسات والبحوث والفرص الاستثمارية في قطاع النخيل والتمور محليًا وعالميًا.// انتهى //19:10ت م0202