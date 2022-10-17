الرياض 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسأكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني: إن خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لأعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى حمل رسائل سامية نفخر ونعتز بها.وقال : "إن ما شهده مرفق القضاء في المملكة من دعم خلال السنوات الماضية نجني ثماره اليوم بالتطور والإنجاز والكفاءة العالية، وهو نتيجة إرساء المملكة منذ تأسيسها لركائز السلم والاستقرار وتحقيق العدل".وبين معالي وزير العدل أن منسوبي الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء عازمون على مواصلة المسير لتحقيق تطلعات القيادة لبناء مستقبلٍ فيه العدل راسخ، سائلا الله -عز وجل- أن يحفظ القيادة الرشيدة لمواصلة مسيرة التطور و النماء والازدهار في الملكة على الأصعدة كافة.// انتهى //19:17ت م0205