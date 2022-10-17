طرابلس 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسأعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن تمسكها بضرورة إخراج المسلحين الاجانب من ليبيا، إلى جانب نزع سلاح التشكيلات المسلحة.وقال القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى ليبيا ليزلي أوردمان، في تصريح مصور بثته السفارة الأمريكية على موقعها اليوم: يجب إعادة إدماج الأسلحة في الأجهزة الأمنية والعسكرية، عاداً أن هذه الخطوات أمور أساسية لتجنب الصراع، ودفع عملية الانتقال السياسي في البلاد.وتحدث أوردمان عن أهمية توحيد المؤسسة العسكرية بالبلاد، وقال: إن «الولايات المتحدة تتطلع إلى الشراكة مع جيش ليبي موحد قادر على حماية الوطن، ويكون استقرارًا وفخرًا للوطن كله».// انتهى //19:33ت م0208