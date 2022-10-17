القاهرة 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسالتقى معالي المدير العام لمعهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان اليوم بمعالي رئيس مجلس الدولة بجمهورية مصر العربية المستشار عادل فهيم عزب بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، وذلك بمقر المجلس بالقاهرة.واتُّفِق خلال اللقاء على أهمية توسيع قاعدة التعاون المشترك بين الجانبين واستمرارها بشكل منتظم.ووقع الطرفان على مذكرة تفاهم قانونية تستهدف توسيع ودعم أطر التعاون المثمر والبنَّاء في مجالات العمل القانوني، من خلال تحقيق التواصل الفعال بين الجانبين، وإيجاد أفضل السبل والآليات والممارسات لتحقيق ذلك في إطار الروابط التاريخية والثقافية والإنسانية التي تربط بين البلدين الشقيقين.وتتضمن المذكرة العديد من مجالات التعاون بين الطرفين التي يبرز من بينها: مجال التدريب والتطوير وتبادل التجارب والخبرات والاطلاع على أحدث المستجدات في المجال القانوني، إضافة إلى نقل ونشر المعرفة القانونية من خلال الزيارات المتبادلة، وتبادل النشرات والمطبوعات والبحوث العلمية والمعلومات، وغيرها من المجالات.وعقب التوقيع، بودلت الهدايا التذكارية بين الجانبين ليصطحب بعدها المستشار فهيم الدكتور بندر السجان في جولة بمقر المجلس.حضر اللقاء المدير العام لمركز القانون بمعهد الإدارة صالح الجربوع والمدير العام للشراكات بالمعهد عبدالعزيز اليوسف ومدير السكرتارية والمراسم بالمعهد عبدالله الشمراني.// انتهى //19:36ت م0209