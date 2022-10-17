الرياض 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسأعلن مجلس المحتوى الرقمي انطلاق فعالية "Ignite | The Sound"، بعد غدٍ الأربعاء، التي تهدف إلى دعم وتمكين روّاد قطاع المحتوى الصوتي الرقمي للوصول إلى مستويات متقدمة من الإلهام، والتأثير، والنمو، والتغيير.كما دعا المجلس جميع مكونات سوق البودكاست السعودي من مستثمرين، ورواد أعمال، ومعلقين صوتيين (كتب صوتية، مؤدٍّ صوتي، دوبلاج)، وصانعي المحتوى الصوتي الحاليين والمحتملين، بالإضافة إلى الشباب، ومستمعي البودكاست والكتب الصوتية، إلى التسجيل في الفعالية من خلال الرابط: https://thesound.ignite.gov.sa/.وبيّن المجلس أن فعالية «Ignite | The Sound» التي تعد الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستعمل من خلال أنشطتها المتعددة والمستمرة على مدى 4 أيام على تنمية مهارات صناع المحتوى الرقمي، والإسهام في نمو السوق الصاعد بقوة في المنطقة، بمشاركة شركات عالمية ومحلية رائدة في القطاع بهدف إطلاع المشاركين وزوار الفعالية أبناء وبنات الوطن المهتمين على آخر التطورات والتوجهات المستقبلية في القطاع، إضافةً إلى الإشادة برواد قطاع المحتوى الصوتي الوطنيين تقديرًا لأدوارهم البارزة في نمو وازدهار المجال.// انتهى //19:37ت م0210