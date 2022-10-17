الرباط 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسأَغْلَقَت البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس "مازي" تراجعًا بنسبة 0.72%، مسجلًا 11.359,71 نقطة.وانخفض مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 0.73% ليستقر عند 915,22 نقطة، كما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.31% مسجلًا 858,34 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 63,340 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 591,61 مليار درهم مغربي.// انتهى //19:51ت م0213