الرياض 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسأصدرتْ وكالةُ الأنباء السعودية "واس" النشرةَ الاقتصاديةَ اليوميةَ لأسعار العملات والمعادن والنفط.ووفق "النشرة الاقتصادية"، بلغَ سعرُ صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:الريال السعودي 3.75.الدرهم الإماراتي 3.67.الدينار البحريني 0.37.الريال العماني 0.38.الريال القطري 3.64.الدينار الكويتي 0.31.الجنيه المصري 19.67.اليورو 1.01.الجنيه الإسترليني 0.87.اليوان الصيني 7.19.تناولتْ النشرةُ أسعارَ المعادن الثمينة، وبلغَ سعرُ كلٍّ من:الذهب 1668.1 دولارًا أمريكياً للأوقية.الفضة 18.665 دولارًا للأوقية.البلاتينيوم 914.4 دولارًا للأوقية.البلاديوم 1990.74 دولارًا للأوقية.في شأن النفط، بلغتْ الأسعارُ لكلٍّ من:برنت 92.31 دولارًا أمريكيًا.نايمكس خفيف 86.11 دولارًا.نفط الغاز 1040 دولارًا.الغاز الطبيعي 6.047 دولارات.غاز البروبان 5016 دولارًا.// انتهى //20:03ت م0216