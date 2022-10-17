الرياض 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسأعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022، أن مبيعات التذاكر قاربت حاجز ثلاثة ملايين تذكرة لحضور مباريات النسخة الأولى من مونديال كرة القدم في العالم العربي والشرق الأوسط، التي سيشهد إستاد البيت أولى مبارياتها في 20 نوفمبر المقبل، بين منتخبي قطر والإكوادور.وخلال مؤتمر صحفي عُقِد اليوم في الدوحة، أشار منظمو المونديال إلى توفير 30 ألف غرفة إضافية لزوار قطر خلال البطولة المرتقبة، وتتوفر المجموعة الأوسع من خيارات الإقامة على بوابة قطر لأماكن الإقامة، وبأسعار تبدأ من 80 دولاراً لليلة الواحدة للفرد في غرفة مزدوجة، وتشمل الفنادق والشقق وقرى المشجعين وغيرها.وفي رسالة مسجلة عبر الفيديو، جددّ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) جياني إنفانتينو: تأكيد ثقتهم في اتحاد (FIFA) أن قطر ستقدم أفضل نسخة على الإطلاق من بطولة كأس العالم؛ نظير ما حققته قطر من إنجازات في أنحاء البلاد كافة، من إستادات وملاعب تدريب حديثة، وشبكة متطورة من خطوط المترو، وبنية تحتية مشيدة وفق أعلى المواصفات، منوهاً باستعداد دولة قطر التام للترحيب بالجميع، وقال: "العالم متحمس لبطولة استثنائية.. قطر جاهزة لاستضافة مبهرة، سننظم أفضل نسخة من كأس العالم، تشهد منافسات مشوقة داخل الإستادات، وفعاليات ترفيهية رائعة تقام على هامش البطولة".وأوضح منظمو المونديال أن مبيعات التذاكر وصلت إلى مليونين و 890 ألف تذكرة لحضور مباريات البطولة الأربعة والستين التي تستضيفها ثمانية إستادات مشيدة وفقاً لأرقى المعايير العالمية. وقد تصدّر المشجعون في قطر والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وإنجلترا والمكسيك والإمارات والأرجنتين وفرنسا والبرازيل وألمانيا، قائمة الدول الأكثر حصولاً على تذاكر البطولة، كما سجّل مونديال قطر رقماً قياسياً في مبيعات تذاكر الضيافة.وبين منظمو كأس العالم أن طرح التذاكر سيتواصل لجميع مباريات البطولة حتى انتهاء منافساتها في 18 ديسمبر المقبل، مع دعوة المشجعين لزيارة الموقع الإلكتروني: FIFA.com/tickets؛ للتعرف على المستجدات حول المتوفر من التذاكر.وسيتلقى حاملو التذاكر بداية من الأسبوع الجاري، رسالة عبر البريد الإلكتروني تحتوي على معلومات حول كيفية تنزيل التطبيق الخاص بالتذاكر على الهواتف المحمولة، والحصول على نسخة رقمية من تذاكرهم.ودعا المشاركون في المؤتمر المشجعين إلى المسارعة بتقديم طلباتهم للحصول على بطاقة "هيّا" الإلزامية، وحجز أماكن الإقامة في أقرب وقت ممكن، وتعد بطاقة هيّا بمثابة تصريح لدخول قطر للمشجعين القادمين من خارجها، كما تتيح لحاملها استخدام المواصلات العامة بالمجان، وتسمح للمشجعين من حاملي تذاكر المباريات بالدخول إلى إستادات البطولة.وأكد المدير العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المهندس ياسر الجمال أن قطر على جاهزية تامة لاستضافة نسخة فريدة من البطولة العالمية، بعد أكثر من عشرة أعوام من العمل الجاد، والتعاون الوثيق مع الشركاء في أنحاء البلاد، منوهاً بما تمتاز به بطولة كأس العالم 2022 حيال تقارب المسافات، حيث تقع منشآت ومرافق البطولة ضمن نطاق جغرافي محدود، ما يتيح للمشجعين واللاعبين البقاء دائماً في موقع الحدث، وعلى مقربة من الإستادات المونديالية والأماكن التي ستشهد الأنشطة الترفيهية، ونتطلع إلى استضافة بطولة استثنائية تبقى خالدة في ذاكرة المشجعين من أنحاء العالم.من جانبه، لفت الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ ناصر الخاطر النظر إلى أن قطر على أتم الاستعداد لاستضافة مهرجان عالمي يحتفل بالبطولة الأهم في عالم كرة القدم، وقال: "نتطلع إلى الترحيب بالمشجعين من أنحاء العالم مع فعاليات تحتفي بكرم الضيافة العربية، ومجموعة واسعة من خيارات الترفيه، علاوة على أوقات لا مثيل لها مع منافسات البطولة العالمية. لا شك أن العالم سيشهد نسخة فريدة من المونديال ستترك أثراً إيجابياً دائماً على قطر والمنطقة بأكملها".بدوره، قال المدير التنفيذي لعمليات كأس العالم في الاتحاد الدولي لكرة القدم كولين سميث: "تضمن الطبيعة متقاربة المسافات في قطر تشغيل أكثر من 168 موقعاً رسمياً خلال البطولة المرتقبة، وتقع جميعها ضمن مساحة محدودة، ويحمل كل من هذه المواقع أهمية خاصة للاستضافة الناجحة للمونديال".وأضاف سميث: "لا يسعني إلا أن أؤكد مجدداً ثقة الفيفا بقطر، وتقديرنا الكبير للجهود الهائلة التي بذلتها الدولة على طريق الإعداد لاستضافة أفضل نسخة في تاريخ كأس العالم بعد نحو شهر من الآن."وشهد المؤتمر الصحفي الإعلان عن باقة متنوعة من الفعاليات الترفيهية التي ستقام في أنحاء البلاد ترحيباً بالزوار خلال البطولة، ومن بينها مهرجان الفيفا للمشجعين، الذي سيتاح بالمجان ويستقبل أكثر من 40 ألف مشجع يومياً خلال فترة البطولة، كما سيضم شاشات عملاقة تعرض البث المباشر لمباريات المونديال.ومن المقرر أن يستضيف موقع المهرجان في حديقة البدع بالدوحة مجموعة من الفنانين العالميين، كما سيتضمن الكثير من الأنشطة المرتبطة بكرة القدم، كما يتيح للجمهور مجموعة واسعة من خيارات الأطعمة والمشروبات المحلية والعالمية.وإلى جانب الفعاليات الترفيهية التي يستضيفها كورنيش الدوحة بطول 6 كيلومترات من حديقة فندق الشيراتون إلى متحف الفن الإسلامي، ستشهد منطقة الكورنيش عروضاً فنية متجولة، إضافة إلى تخصيص متاجر ومحال لبيع مختلف أصناف الأطعمة والمشروبات، هذا إلى جانب أنشطة أخرى تشمل عروضاً يومية ضمن برنامج "أهلا بكم في قطر"، حيث سيستمتع الحضور بباقة من العروض المائية والألعاب النارية، حيث يتخللها أغاني من الألبوم الرسمي لكأس العالم قطر 2022، ومعزوفات للملحن القطري وائل بن علي، ومقطوعات موسيقية لأوركسترا قطر الفلهارمونية.وسيتمكن المشجعون من الاستمتاع بالألعاب والأنشطة المتنوعة في جزيرة المها بمدينة لوسيل، وكذلك نادي 974 الشاطئي في راس بو عبود، ومنطقة المشجعين هيّا في ممشى لوسيل الجنوبي، ومهرجان شاطئ قطيفان، فضلاً عن الحفلات الموسيقية المقررة ضمن مهرجاني أركاديا الموسيقي الذي تبلغ طاقته الاستيعابية 15 ألف شخص، وميدل بيست – أرافيا الذي يتسع لأكثر من 5 آلاف شخص، كما سيحظى المشجعون الذين يحضرون مباريات المونديال بفرصة الاستمتاع بالعروض الثقافية والفنية والترفيهية في محيط كل إستاد، مع أكثر من 6 آلاف عرض في 21 موقعاً.//انتهى//20:30ت م0218