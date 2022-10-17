الرياض 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسالتقى المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر وفداً من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لمنطقة الشرق الأوسط UNOPS، برئاسة المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط بانا كالوتي، وذلك في مقر البرنامج بمدينة الرياض.وجرى - خلال اللقاء- مناقشة سبل وأوجه التعاون المشترك بين الجانبين، بما يسهم في دعم الحكومة اليمنية ومؤسساتها في خدمة الشعب اليمني الشقيق، وتحقيق سبل العيش الكريم له، وبما ينعكس إيجاباً على الأحوال المعيشية في شتَّى المحافظات اليمنية.من جانب آخر، استعرضَ البرنامجُ السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشاريعَه ومبادراتِه التنمويةَ التي أسهمت في تحسين الحياة اليومية في المحافظات اليمنية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للشعب اليمني، وأسهمت في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.يذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم (224) مشروعاً ومبادرةً تنمويةً نفَّذَها في مختلف المحافظات اليمنية؛ خدمة للأشقاء اليمنيين في (7) قطاعات أساسية،هي: التعليم، الصحة، المياه،الطاقة،النقل،الزراعة والثروة السمكية،بناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية.// انتهى //21:34ت م0227