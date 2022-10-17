واشنطن 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسوافقَ الرئيسُ الأمريكي جوزيف بايدن، على إعلان ولاية إلينوي منطقة كوراث جرَّاء العواصف والفيضانات الشديدة التي حدثت في 25 يوليو الجاري إلى 28 من الشهر ذاته.وأشار البيت الأبيض في بيان اليوم أن الرئيس الأمريكي أمر بتقديم مساعدات فدرالية لتكملة جهود التعافي الحكومية والمحلية في المناطق المتضرِّرة من العواصف والفيضانات.//انتهى//21:47ت م0228