عام / الرئيس الأمريكي يوافقُ على إعلان ولاية إلينوي منطقةَ كوارث
الاثنين 1444/3/21 هـ الموافق 2022/10/17 م واس
واشنطن 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واس
وافقَ الرئيسُ الأمريكي جوزيف بايدن، على إعلان ولاية إلينوي منطقة كوراث جرَّاء العواصف والفيضانات الشديدة التي حدثت في 25 يوليو الجاري إلى 28 من الشهر ذاته.
وأشار البيت الأبيض في بيان اليوم أن الرئيس الأمريكي أمر بتقديم مساعدات فدرالية لتكملة جهود التعافي الحكومية والمحلية في المناطق المتضرِّرة من العواصف والفيضانات.
//انتهى//
21:47ت م
0228