إسلام آباد 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واساتفقت باكستان والصين على توسيع نطاق مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني من مرحلة تطوير البنية التحتية إلى مرحلة تعزيز القدرة الصناعية لباكستان.وتم التوصل إلى هذا الاتفاق خلال لقاء وزير التخطيط والتنمية الباكستاني أحسن إقبال، اليوم، السفيرَ الصيني لدى باكستان نونج رونج.وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة والكهرباء، وسبل تعزيزه وتفعيله.//انتهى//21:55ت م0233