الأحساء 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسنوّه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء بالمضامين السامية لخطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.وأوضح سموّه أن خطاب خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - يأتي والمملكة ولله الحمد تشهد نهضة حضارية وتطوراً كبيراً وإنجازات شاملة لجميع الميادين الحضارية، مؤكداً أن كلمة خادم الحرمين الشريفين شملت أهم المواضيع الداخلية والخارجية، والتي تدل على حرص القيادة الحكيمة على تطوير القطاعات الواعدة ودعم المحتوى المحلي، وتسهيل بيئة الأعمال وتمكين المواطن ، وإشراك القطاع الخاص ، وزيادة فاعلية التنفيذ لتحقيق مزيد من النجاحات.وأضاف سموّ محافظ الأحساء، أن الخطاب الملكي جسد الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لخدمة المواطن والمقيم ، وفق رؤية طموحة تركز على إحداث نقلة كبيرة في دعم خطط تمكين الكوادر الوطنية ، وتأكيد قيم بلادنا الراسخة في دعم السلام والاستقرار في العالم، سائلاً الله عز وجل أن يحفظ القيادة الرشيدة وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار، وأن يمتع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بموفور الصحة والعافية.// انتهى //22:41ت م0238