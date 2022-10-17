حائل 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسبرعاية صاحبِ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بالتعاون مع إمارة منطقة حائل، في مدينة تربة - اليوم - فعاليات مهرجان مزاد الإبل، بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية وملاك الإبل والمهتمين.وتضمَّن برنامج اليوم الأوّل افتتاح مخيم صحة حائل, ومخيم بلدية تربة حائل، وعرضاً لمسيرة الإبل بجميع أنواعها، بالإضافة إلى إقامة مزاد خاص تُعْرَضُ فيه نوادرُ الإبل.ويشكِّلُ المهرجانُ أداةً لمزيد من الحراك الاقتصادي في البيئة الريفية والأسواق الشعبية، وفتح آفاق أكبر للأسر المنتجة للمشاركة وتقديم منتجاتها اليدوية والحرفية التي تتناسب مع هوية المهرجان.وبيَّنت إدارةُ المهرجان أن السوق يتكوَّن من 100 نقطة خُصصت للأسر المنتجة لعرض صناعاتها وتجهيزاتها الشعبية من منتجات شعبية وكمالية وعطارة ولوازم الضيافة والطهي وماشابهها، وبيع للتراثيات والألعاب القديمة والحرف الشعبية اليدوية والخيم والتموين ومغاسل التنظيف والحطب ولوازم الرحلات البرية والخيام ومستلزمات الإبل، وسلسلة من المطاعم ومحال تقديم القهوة وغيرها؛ بما يحقِّق الاكتفاء لجميع المخيمات والمشاركين والزوار.يذكر أن المهرجان يستقبلُ زوَّارَه يومياً من الساعة الثالثة عصراً حتى الثامنة مساءً، على مدى تسعة أيام.// انتهى //22:53ت م0241