نيويورك 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أنه ما من حل عسكري في إثيوبيا، داعياً إلى استئناف المحادثات بسرعة من أجل تسوية سياسية فعالة ودائمة.ودعا غوتيريش في مؤتمر صحفي اليوم إلى وقف الأعمال العدائية في منطقة تيغراي في إثيوبيا، بما في ذلك انسحاب القوات المسلحة الإريترية من إثيوبيا وفض اشتباكها فوراً.وأوضح أن العنف والدمار وصلا إلى مستويات تنذر بالخطر، مشيراً إلى أن الهجمات العشوائية ضرت بالبنية التحتية الحيوية، كما حدت من الوصول إلى الخدمات الحيوية.//انتهى//23:31ت م0242