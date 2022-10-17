القاهرة 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واستواصلت لليوم السادس على التوالي منافسات بطولة العالم لرماية المسدس والبندقية، التي تستضيفها مصر حالياً وتستمر حتى 28 أكتوبر الجاري بمشاركة أكثر من 1041 رامياً وراميةً من 88 دولة من مختلف دول العالم.وحقق منتخب النمسا ذهبية منافسات 10 أمتار مسدس ضغط هواء فرق مختلط، فيما نجح منتخب كوريا الجنوبية في كسب الميدالية الفضية، وحصل منتخبا الصين وإيران على الميدالية البرونزية.وفي منافسات 50 متراً ثلاثة أوضاع بالبندقية فرق مختلط شباب وفتيات، فاز المنتخب الصيني بالميدالية الذهبية والمنتخب النرويجي بالفضية والمنتخب الأمريكي بالبرونزية.وفيما يخص منافسات 25 متراً مسدس شباب فاز المنتخب الصيني بالميداليتين الذهبية والبرونزية، فيما حصد الميدالية الفضية المنتخب الهندي.كما حصل فريق المختلط الصيني على الميدالية الذهبية والبرونزية ضمن منافسات 10م بندقية ضغط هواء فرق مختلط، فيما كانت الميدالية الفضية من نصيب المنتخب الكوري.وفي منافسات 50 متراً بندقية ثلاثة أوضاع فرق فتيات فاز المنتخب الصيني بالميدالية الذهبية، والمنتخب السويسري بالفضية، فيما كانت الميدالية البرونزية من نصيب فريق المنتخب الألماني.//انتهى//23:37ت م0244