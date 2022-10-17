اقتصادي / سوق الأسهم الأمريكية يغلق على ارتفاع
الاثنين 1444/3/21 هـ الموافق 2022/10/17 م واس
نيويورك 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واس
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 550.99 نقطة، بما يعادل 1.86%, ليغلق عند 30185.82 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 354.41 نقطة أو 3.43%, ليغلق عند 10675.80 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 94.88 نقطة أو 2.65%, ليغلق عند 3677.95 نقطة.
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