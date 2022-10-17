نيويورك 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 550.99 نقطة، بما يعادل 1.86%, ليغلق عند 30185.82 نقطة. وصعد مؤشر ناسداك المجمع 354.41 نقطة أو 3.43%, ليغلق عند 10675.80 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 94.88 نقطة أو 2.65%, ليغلق عند 3677.95 نقطة.//انتهى//23:47ت م0245