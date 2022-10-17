الرياض 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسأكد معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أن مضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله - في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى رسم خارطة الطريق لسياسة المملكة محلياً ودولياً، في ظل ما يشهده العالم من متغيرات على الأصعدة العالمية كافة، مشيراً إلى اعتزاز الشعب السعودي بهذا الخطاب بكل ما يحمله من رسائل عن نهج المملكة الراسخ ومستقبلها.وأضاف معاليه "إن الخطاب الملكي الكريم تميّز بشموليته وعمقه والنهج الراسخ للمملكة وتمسكها بالشريعة الإسلامية عملاً ومنهجاً وتفعيلها لمبدأ الشورى في سياساتها وبرامجها وقراراتها كافة، وسعيها لتوفير سبل الراحة والتيسير لقاصدي الحرمين الشريفين وفق أعلى المعايير العالمية ".ونوه الجلاجل بالدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الحكيمة للخدمات والتحول الصحي بالمملكة المتوافق مع رؤية 2030 الذي يعد أكبر دليل في بناء مستقبل هذا الوطن وشعبه, مشيراً إلى أن خطاب خادم الحرمين الشريفين أكد الحرص على دعم الخطط والبرامج التي تسهم في حصول المواطنين والمواطنات على خدمة ورعاية صحية متميزتين، عبر منظومة متكاملة تعين على تحسين مستوى صحة وجودة حياة الأفراد والمجتمع، داعياً الله عز وجل أن يحفظ القيادة وأن يديم عليها موفور الصحة والعافية.//انتهى//23:51ت م0246