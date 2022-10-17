الرياض 21 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 17 أكتوبر 2022 م واسشاركت اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بالدورة 215 لأعمال المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، المنعقدة بمقر المنظمة في باريس خلال الفترة من 5 - 19 أكتوبر الجاري، وذلك بتوجيه من صاحب السمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.وجرى خلال أعمال المجلس التنفيذي استعراض عدد من البنود والقرارات المتعلقة بالمجالات التربوية، والثقافية، والعلمية للمنظمة خلال عدة جلسات تضمنت المسائل التنظيمية والإجرائية والمسائل المتعلقة بالبرنامج لإنشاء مراكز فئة 1، والمسائل المتعلقة بالتقييم والمسائل الإدارية والمسائل المتعلقة بالموارد البشرية.وعلى هامش المشاركة في المجلس التنفيذي التقى فريق اللجنة الوطنية مع عدد من الدول المشاركة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات فيما بينهم، وأعرب الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم أحمد بن عبد العزيز البليهد على أهمية عكس توجيهات القيادة الرشيدة في كافة المحافل الدولية، وذلك بهدف تعزيز سبل التعاون بين المملكة والدول المُشاركة في المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو، خاصًة في مجالات التربية والعلوم، والثقافة، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.يذكر أن المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو يُعقد كل ستة أشهر، ويضم 58 دولة من إجمالي 193 دولة عضوا بالمنظمة، وتعد المملكة إحدى الدول المُؤسسة لليونسكو، والتي انضمت لعضويتها عام 1946، بالإضافة إلى عضويتها في المجلس التنفيذي.// انتهى //23:53ت م0247