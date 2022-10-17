المدينة المنورة 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسوقعت جمعية مراكز الأحياء وفرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بالمدينة المنورة (جسفت), اتفاقية شراكة مجتمعية بهدف تعزيز دورهما في نشر الثقافة الفنية, وتوفير البيئة الجاذبة لفناني وفنانات المنطقة.وتتضمن الاتفاقية على إقامة الدورات الفنية المتنوعة, والمحاضرات, والندوات التثقيفية لتاريخ الفن التشكيلي السعودي والفن التشكيلي بالمدينة المنورة, وورش العمل الفنية والمهنية التي تُمكن أفراد المجتمع المديني من تطوير مهاراتهم الفنية والمهنية.كما سيتم تنظيم مجموعة من المعارض الفنية التي تسهم في رفع مستوى الذائقة الفنية للمجتمع، بالإضافة إلى برامج خاصة للأسر المنتجة تمكنهم من إنتاج أعمال فنية وحرفية تكون مصدر دخل لها.// انتهى //00:03ت م0001