الرياض 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسأجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بمعالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، هنأه خلاله بتوليه مهامه وزيرًا لخارجية الكويت.وعبر سمو وزير الخارجية عن تطلعه للعمل معه في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة لبحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //00:22ت م0003