عام / رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية يلتقي بنائب وزير الدفاع العراقي
الثلاثاء 1444/3/22 هـ الموافق 2022/10/18 م واس
إسلام آباد 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واس
التقى رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية الفريق أول طيار ظهير أحمد سدهو مساء الاثنين، بنائب وزير الدفاع العراقي جبار ثجيل مطلق الذي يزور إسلام آباد حالياً.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مجال التدريب والعمليات, بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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