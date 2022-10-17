إسلام آباد 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسالتقى رئيس أركان القوات الجوية الباكستانية الفريق أول طيار ظهير أحمد سدهو مساء الاثنين، بنائب وزير الدفاع العراقي جبار ثجيل مطلق الذي يزور إسلام آباد حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مجال التدريب والعمليات, بالإضافة إلى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //02:01ت م0007