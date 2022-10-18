كانبيرا 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واساستضافت مدينة جيلونغ في ولاية فيكتوريا الأسترالية الاجتماع السنوي لوزيري دفاع أستراليا ونيوزيلندا بحضور وزير الدفاع ونائب رئيس الوزراء الأسترالي ريتشارد مارلز ونظيره وزير الدفاع النيوزيلندي بيني هناري.وقال الوزير الأسترالي مارلز في بيان صادر عن مكتبه "أكدنا قوة وأهمية التحالف الدفاعي بين أستراليا ونيوزيلندا في بيئة أمنية متزايدة التعقيد، و تبادلنا وجهات النظر حول قضايا الأمن الإقليمي مجددين الهدف المشترك بوجود منطقة محيط هادئ آمنة ومستقرة ومزدهرة".// انتهى //02:45ت م0008