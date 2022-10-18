بغداد 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسقتل طفلان وأصيب ثالث جراء انفجار قذيفة في محافظة كركوك شمالي العراق أمس.وقال مصدر أمني:" إن طفلين قتلا وأصيب طفل آخر نتيجة انفجار قذيفة من المخلفات الحربية، في إحدى القرى بمحافظة كركوك".من جهة أخرى أعلنت وزارة الدفاع العراقية العثور على صواريخ وعبوات ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي شرقي محافظة صلاح الدين شمالي البلاد.وذكرت الوزارة في بيان صحفي أن قوة من الجيش عثرت على 30 صاروخا و13 قذيفة مدفعية من مخلفات داعش شرقي صلاح الدين.// انتهى //04:12ت م0010