سيدني 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واستراجعت أستراليا اليوم عن الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة للكيان الإسرائيلي.وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ خلال اجتماع لمجلس الوزراء :" إن القدس هي قضية الوضع النهائي التي يجب حلها كجزء من أي مفاوضات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين" ، وفق ما بثته هيئة الإذاعة الأسترالية.وأضافت وونغ "اعتقد أننا جميعا رأينا أن قرار عام 2018 جعل أستراليا بعيدة عن غالبية المجتمع الدولي، وقد استقبله أعضاء المجتمع الدولي بقلق بالغ".وأكدت الوزيرة الأسترالية التزام بلادها بحل الدولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، مضيفة "لن نؤيد نهجا يقوض هذا الاحتمال".// انتهى //05:22ت م0013