إسلام آباد 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تأكيد قادة الائتلاف الحاكم بأن الانتخابات العامة المقبلة ستقعد في موعدها المحدد بعدما تكمل حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف مدتها الدستورية.وسلطت الضوء على جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في دعم المتضررين من الفيضانات في باكستان، من خلال توزيع المواد الإغاثية والغذائية في المناطق المتضررة.وتناولت تصريح الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل الذي أكد للصحفيين بأن الولايات المتحدة واثقة بالتزام باكستان وقدرتها على السيطرة على أسلحتها النووية.وتطرقت إلى اتفاق باكستان والصين على توسيع نطاق مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني من مرحلة تطوير البنية التحتية إلى مرحلة تعزيز القدرة الصناعية لباكستان.وأخبرت في الشأن الأمني عن قضاء الأمن الباكستاني على ستة إرهابيين خلال عمليتين أمنيتين نفذتهما في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخواه.وتابعت في الشأن الدولي إعلان أستراليا تراجعها عن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ومطالبتها بحل القضية الفلسطينية.// انتهى //06:13ت م0014