كانبيرا 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسوقعت أستراليا اليوم الثلاثاء اتفاقية مع سنغافورة في إطار إستراتيجية نحو تعزيز الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وتبني عديد من السياسات في هذا الشأن.وقال رئيس الوزراء الاسترالي أنتوني ألبانيزي في مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة كانبيرا مع نظيره رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج "هذه الاتفاقية تهدف لمواجهة التحديات بينما نحول اقتصاداتنا إلى صافي انبعاثات صفرية".// انتهى //07:26ت م0017