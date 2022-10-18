لندن 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واستناولت الصحف البريطانية الصادرة اليوم قيام وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت بإلغاء جميع الخطط المالية وتخفيضات الضرائب التي أُعلنت قبل نحو 3 أسابيع.وتطرقت إلى إعراب رئيسة الوزراء البريطانية عن أسفها لارتكاب أخطاء في الملف الاقتصادي، مضيفةً أنها ستبقى في منصبها للوفاء بالتزاماتها على صعيد المصلحة العامة.وأشارت صحف الثلاثاء إلى زيارة الملك الإسباني فيليبي السادس لألمانية حيث كان في استقباله الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، واصفةً الزيارة بأنها ذات أهمية كبيرة.وفي الشأن الدولي عرجت على تقليد الزعيم السويدي أولف كريسترسون الاثنين منصب رئيس الوزراء بعد انتخابه من قبل نواب البرلمان, حيث حصل على 176 صوتًا.// انتهى //09:26ت م0020