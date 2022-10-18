الرباط 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بتلقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، رسالتين، من جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، تتعلق بالعلاقات الثنائية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.وتناولت الصحف إعلان الحكومة الإثيوبية أمس، أنها اتخذت تدابير لحماية سيادة ووحدة أراضيها، لا سيما مجالها الجوي، في مواجهة الهجمات المتكررة لمتمردي جبهة تحرير تيغراي.وواصلت صحف المغرب اهتمامها بتداعيات أزمة الوقود في فرنسا، مشيرة إلى أن الحكومة صادرت أمس مستودعين للمحروقات، في وقت تم فيه تمديد اضراب العاملين في خمس مصافي رئيسية في البلاد.وتناقلت الصحف خبر انتخاب البرلمان السويدي أمس، الزعيم المحافظ أولف كريسترسون، في منصب رئيس الوزراء، مما يفتح مرحلة سياسية جديدة في تاريخ هذا البلد.// انتهى //09:50ت م0021