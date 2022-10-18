الرياض 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسدشن المركز السعودي لسلامة المرضى بالتعاون مع برنامج أداء الصحة "مبادرة الاختيار بحكمة" بحضور معالي مساعد وزير الصحة الدكتور محمد العبد العالي، حيث تهدف مبادرة الاختيار بحكمة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة من خلال إشراك المرضى وذويهم في الخطة العلاجية المتبعة، وتعزيز دور التواصل بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية لتحقيق أفضل النتائج المرجوة من التدخل الطبي.وأشار مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور ياسر بن عبد الكريم الأصقه إلى أنه تم إنشاء لجنة توجيهية وطنية؛ لضمان تشجيع وتمكين المرضى وعائلاتهم للمشاركة مع الفريق الطبي المعالج في اتخاذ القرار المناسب بما لا يتعارض مع أفضل الممارسات والأعراف الطبية المتبعة.// انتهى //09:58ت م0022