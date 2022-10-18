القاهرة 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتوجيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، حكومته دعم قطاع الصناعة الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات الصناعية، وتذليل العقبات التي تواجه مجتمع رجال الأعمال الوطنيين من ذوي الخبرة.وأبرزت الصحف لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري برئيس المجلس العالمي للمياه لويك فوشون، تناول اللقاء قضايا المياه والجهود المبذولة في تأمينها واستقرارها ووضعها في الأجندة الدولية، خاصة ملف الأمن المائي المصري.وتناقلت تحذير الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط من خطورة الأزمات التي عصفت بالمنطقة، خاصة في العقد الأخير، وما نتج عنها من انهيار لمؤسسات الدولة الوطنية في عدد من بلداننا العربية، مما أفسح المجال للفوضى وسيادة منطق القوة والتطرف.وواكبت صحف الثلاثاء تطورات الأوضاع في إثيوبيا مبرزة إعلان مسؤولي تيجراي استعدادهم للالتزام بوقف الأعمال العدائية والتزامهم بدعوات الاتحاد الإفريقي بإنهاء المعارك في إقليم تيجراي شمال إثيوبيا.// انتهى //10:03ت م0024