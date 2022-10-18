الرياض 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسيقيم مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" غداً، لقاءً بعنوان "المستهدفات التنموية لمشاريع الإسكان"، يتناول واقع ومستقبل القطاع في المملكة والخطوات التي ستسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.ويشارك في اللقاء كل من: مستشار البيانات ودعم القرار بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الدكتور علي آل جابر، ونائب الرئيس التنفيذي للاستثمار والتطوير العقاري في الوطنية للإسكان مروان زواوي، ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية محمد المرشد، والرئيس التنفيذي للأعمال وأسواق المال في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مجيد العبد الجبار، فيما يديره الإعلامي محمد المحيا.ويسلط المشاركون الضوء، على دور برامج ومبادرات الإسكان في زيادة نسبة تملك المواطنين، وأهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الإسكان، كما يناقشون دور البنية التحتية في دعم برامج الإسكان واستدامتها، بالإضافة إلى الحديث عن مشاريع الإسكان ومستهدفاتها في تحسين جودة الحياة.يذكر أن اللقاء يأتي امتداداً لسلسلة من اللقاءات والمحاضرات والأنشطة التي دأب مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم" على تنظيمها؛ في إطار الاضطلاع بدوره في إثراء ونشر المعرفة المالية، ورفع الوعي بالقضايا ذات الصلة بالمجالين الاقتصادي والمالي على الصعيدين المحلي والدولي.ويمكن متابعة اللقاء من خلال البث المباشر عبر المنصة الخاصة بمركز "متمم" على تويتر @CFKC_KSA في تمام التاسعة من يوم غد.// انتهى //10:13ت م0025