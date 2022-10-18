بريدة 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسدشّن مستشفى بريدة المركزي أمس, حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية للعام الحالي 2022م، وذلك بمقر المستشفى.وأوضح تجمع القصيم الصحي أن العمل يجري على قدم وساق لتنفيذ الحملة عبر فرق وطواقم العمل المنتشرة في المنشآت الصحية بجميع المحافظات و المراكز الطرفية، التي جرى تزويدها بكل المستلزمات والأدوات الطبية، وتوفير اللقاحات المخصصة لهذا النوع من الأمراض الفيروسية بكميات كافية.وأشار إلى أنه يهدف خلال هذه الحملات الوقائية المكثفة للوصول إلى مختلف المواقع وتحصين أكبر قدر ممكن من شرائح وفئات المجتمع – مواطنين و مقيمين-.وتستهدف الحملة في المقام الأول الممارسين الصحيين ومرضى الأمراض المزمنة كمرض السكري والضغط، ومرضى القلب والكلى، وكبار السن، والنساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة المكتسبة، وأمراض الجهاز التنفسي، والأنيميا المنجلية، إضافة إلى المرضى الذين تتم زيارتهم من قبل الرعاية الصحية المنزلية، والأطفال ما بين 6 أشهر إلى 8 سنوات.ودعا المستشفى المستفيدين و المراجعين المعرضين للإصابة إلى ضرورة المسارعة في أخذ اللقاح للوقاية من فيروس الإنفلونزا الموسمية، لما لذلك من أثر في التقليل من المضاعفات الخطيرة الناتجة عن الإصابة به.// انتهى //10:21ت م0026