جدة 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسقدّم مركز صحي أبحر الشمالية، خدمات الرعاية الطبية العاجلة لـ 11890 مستفيداً خلال الـ 5 أشهر الماضية من العام الجاري 2022م.ويعمل المركز على مدار الـ 24 ساعة طوال أيام الأسبوع بما في ذلك الإجازة الأسبوعية، وذلك لتقليص فترات الانتظار في قسم الطوارئ بمجمع الملك عبدالله الطبي، وتمكين مرضى الحالات الطارئة الباردة من سهولة الوصول للخدمة الطبية بشكل أسرع دون تأخير و تلقيها بشكل أفضل.// انتهى //10:21ت م0027