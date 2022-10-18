الدمام 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسنظمت أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة أمس، لقاءً توعويًا عن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، تحت عنوان "أنتِ تهمينا...افحصي وطمنينا"، وذلك تزامنًا مع شهر التوعية العالمي بسرطان الثدي (أكتوبر).وتضمنت فعاليات اللقاء ركنًا توعويًا حول سرطان الثدي، وتوزيع عدد من المطويات والمنشورات التوعوية والتعريفية، وتقديم التوعية المباشرة بين الفئات المستهدفة.// انتهى //10:22ت م0028