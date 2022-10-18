الرياض 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسبدأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بالشراكة مع المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"، بتوسعة نطاق التعاون بين الطرفين، والعمل على العناية ببيوت الله، وطرح الفرص لتطوير المساجد والجوامع عبر المنصة.وجاءت هذه الخطوة تماشيًا مع التوجيهات الكريمة للعناية ببيوت الله والمحافظة عليها، وإبراز جمالها العمراني، ومع حرص المتبرعين عبر منصة "إحسان" على دعم المساجد بشكل مستمر، وعمل المنصة على تمكين المتبرعين في دعم مختلف المشاريع الخيرية وتفعيلًا للمسؤولية المجتمعية.وتأتي مرحلة مشاريع العناية بالمساجد والجوامع امتدادًا للخطط المشتركة في مذكرة التعاون بين الطرفين، وإتمام سلسلة من المشاريع النوعيّة في دعم هذا المجال، منها دعم طباعة أكثر من مليون مصحف بالشراكة مع مجمع الملك فهد، وتوزيع عدد من أجهزة التبرع الذاتي في الجوامع والمساجد التابعة للوزارة.وتدعم منصة "إحسان" مشاريع العناية بالمصاحف والمساجد، ضمن عملها على دعم قطاع العمل الخيري بشمولية، تسهيلًا وتسريعًا لوصول التبرعات لمستحقيها عبر فرص خيرية متنوعة، مما عاد بالنفع على أكثر من 4 ملايين و850 مستفيدًا ومستفيدة حتى الآن، عبر إجمالي تبرعات تخطى مليارين و690 مليون ريال.// انتهى //10:27ت م0029