جيزان 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واساُختتمت مساء أمس ، فعاليات المعرض المتخصص الذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، بمناسبة الاحتفاء بيوم الغذاء العالمي، وذلك بالتعاون الفني مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".وتضمن المعرض مشاركة من مختلف الإدارات والأقسام التابعة للوزارة للتعريف بدورها في تطوير التنمية الزراعية وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب مشاركة العديد من الإدارات والمؤسسات والجمعيات التعاونية لتوعية الزوار بأهمية الممارسات السليمة للحد من فقد الأغذية وهدرها.كما شهد المعرض الذي أُقيم بالكورنيش الشمالي بمدينة جيزان، تنظيم العديد من ورش العمل المتخصصة التي استهدفت المزارعين والزوار، واشتملت على مناقشات حول السياحة الزراعية وسبل تطويرها، وكذلك تطوير زراعة السمسم في المملكة، إلى جانب التشجيع على الممارسات الجيدة لتنمية الثروة الحيوانية، وتنمية الثروة السمكية، وتعزيز حياة أصحاب الحيازات الصغيرة.// انتهى //10:48ت م0030