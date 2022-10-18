الخرطوم 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على تجديد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، الدعوة لكافة القوى السياسية للوصول لاتفاق يرضي الجميع ويخرج البلاد إلى بر الأمان.ونقلت عن ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في السودان إيدي رو، إن انعدام الأمن الغذائي في السودان أمر مثير للقلق، حيث تشهد البلاد أكبر عدد من الأشخاص الذين يواجهون انعدام الأمن الغذائي في التاريخ الحديث.ولفتت صحف الثلاثاء الانتباه إلى طرح قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي (الائتلاف الحاكم السابق) في السودان، أمس، رؤيتها حول أسس ومبادئ الحلّ السياسي في البلاد.وتطرقت صحف الخرطوم إلى تراجع معدل التضخم فى السودان إلى 107 % في سبتمبر، من 117.42 % في أغسطس.// انتهى //10:50ت م0031