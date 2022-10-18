جدة 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واستشارك مطارات القابضة والشركات التابعة لها (شركة مطارات الرياض، وشركة مطارات جدة، وشركة مطارات الدمام, وشركة تجمع مطارات الثاني) في معرض "روتس وورلد 2022" المقام في مدينة لاس فيغاس في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من 16 إلى 18 أكتوبر 2022م.وتهدف المشاركة إلى تمكين وتعزيز الربط الجوي للسعودية، واستقطاب المسارات المستهدفة لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران المتسقة مع أهداف "رؤية المملكة 2030" من خلال زيادة عدد الوجهات إلى 250 وجهة، ورفع عدد المسافرين إلى 330 مليون مسافر بحلول عام 2030م.يُذكر أن مؤتمرات ومعارض "روتس وورلد" التي تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية نسختها الـ27 هذا العام؛ الأكثر أهمية وجاذبية للشركات والمطارات الدولية في القطاع، ويحتضن الحدث العالمي أكثر من 7000 اجتماع بين كبار صانعي القرار من شركات الطيران والمطارات وهيئات السياحة وأصحاب المصلحة في مجال الطيران من أكثر من 50 دولة، بجانب حضور ممثلين عن أكثر من 300 شركة طيران و 590 وفدًا من مطارات العالم.// انتهى //11:29ت م0035