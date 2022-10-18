الأحساء 22 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 18 أكتوبر 2022 م واسشارك صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء أمس، ضيفاً في الجلسة الأولى لمجلس شباب المنطقة أولى أعمال المجلس بالمحافظة بمشروع "رؤى شبابية"، التي ناقشت أبرز التحديات الشبابية، وذلك بجبل القارة.ويضم مشروع "رؤى شبابية" للعام الجاري من دورة المجلس ٤ جلسات حوارية مع عدد من صناع القرار بالمحافظة تناقش فيها 12 تحدياً للخروج ب 6 توصيات تنموية.وثمّن سموّ محافظ الأحساء دعم سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه رئيس مجلس شباب المنطقة للشباب والاستثمار بهم، تماشياً مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، م، مبيناً خلال الجلسة الحوارية أبرز الفروقات بين جهاز الإمارة ممثلاً بمحافظة الأحساء ودورها المحافظة على الأمن والنظام وتنفيذ الأحكام القضائية، وكفالة دعوى الأفراد وحرياتهم في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً، والعمل على تطوير المحافظة اجتماعياً، وتنمية الخدمات العامة في المحافظة ورفع كفايتها، والمحافظة على أموال الدولة وأملاكها ومنع التعدي عليها، والإشراف على أجهزة الحكومة وموظفيها في المحافظة للتأكد من حسن أدائهم لواجباتهم بكل أمانة وإخلاص.وبين أن عمل هيئة تطوير الأحساء يختص برسم السياسات العامة لتطوير المحافظة وتنميتها، وإعداد الخطط الإستراتيجية الشاملة للمحافظة وبرامجها التنفيذية، ومراجعة خطط التنمية والبرامج والمشروعات التي تعدها الأجهزة الحكومية بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة، وتنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة ذات الصلة بتطوير المحافظة وتنميتها، وترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات بما يتفق مع خطط التنمية، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشروعات في المنطقة واتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذها، لافتاً النظر إلى الأولويات، التي بدأت الهيئة تعمل عليها كمشاريع ومجالات تنموية، التي تضمنت، رسم السياسات العامة لعمل الهيئة، ودراسة الوضع الراهن والاحتياج للمحافظة، وإعداد الخطط الإستراتيجية الشاملة.من جانب آخر, دشّن سمو محافظ الأحساء "مشروع ألوان" الذي ينظمه مجلس شباب المنطقة بهدف تعزيز دور الشباب في نشر الملامح الأحسائية عبر منصة تنافسية، من خلال تمكين المواهب الفنية الشابة وإبراز معالم المحافظة بأنامل شبابها عبر عدة مسارات شملت المسارات التنموية والرياضية والفنية وريادة الأعمال، وذلك تعظيماً للعمق التاريخي الذي تتمتع به محافظة الأحساء و تعزيزاً لدورها السياحي المؤثر في المنطقة، كما جرى توقيع عدة اتفاقيات بين مجلس شباب المنطقة الشرقية وثلاث جهات وهي جامعة الملك فيصل بالأحساء، وإدارة تعليم الأحساء، وغرفة الأحساء.وأوضح قائد فريق المجلس بالمحافطة المكلف عبدالرحمن الحمام أن مرتكزات مشروع ألوان هي الشباب والسياحة والممكنات، فالتنوع الديموغرافي يشكل أحد عوامل القوة في المحافظة, حيث يبلغ عدد الشباب من الفئة العمرية 15 - 35 سنة حوالي 447126 شاباً وفتاة، إضافة إلى أن محافظة الأحساء تضم أهم المعالم التاريخية والجغرافية بامتداد يصل إلى أكثر من 300 ألف كم2 بمقدار 20٪ من مساحة المملكة، وتمتاز بوجود مجموعة من المؤسسات وعدد من أصحاب الأعمال كممكنات حاضنة للمواهب الشابة وتعزيزاً لقدرتها، مؤكداً أن بدء فترة استقبال المشاركات على الموقع الإلكتروني http://alwan.ksaepyc.org/.وأشار إلى أن المجلس يستهدف صقل الشخصية الشبابية وإكسابها المهارات والخبرات العلمية والعملية، وتأهيلها التأهيل المطلوب لضمان تكيفها السليم مع المستجدات، وتدريب القادة وتمكينهم في مختلف الميادين المجتمعية، وهذا ما نعمل عليه في مجلس شباب المنطقة الشرقية.// انتهى //11:35ت م0037